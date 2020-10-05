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В России для владельцев крупных собак хотят ввести обязательные курсы «кинолога»

Кинолог
Фото: echo.pln24.ru

По словам руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, им было отправлено инициативное письмо на имя МВД России Владимира Колокольцева, в котором общественник советует отправлять на обязательные курсы кинологов – хозяев собак крупных пород.

Курдесов уверяет, что следствием неумелого воспитания четвероногого питомца может стать его агрессивное поведение, которое представляет угрозу для окружающих граждан.

Общественник руководствуется частыми публикациями в средствах массовой информации, где не редко упоминаются факты о нападении домашних собак, как на взрослых, так и на детей. Курдесов уверяет, что неумело воспитанный четвероногий друг крупного размера может стать угрозой не только для посторонних лиц, но и для своего владельца.

По мнению общественника, гражданин, захотевший завести сторожевую или бойцовскую собаку крупного размера должен пройти обязательные курсы кинолога.

В прошлом году МВД представило список потенциально опасных собак, в который вошли порядка 70 пород. В ведомстве отметили, что ответственность за четвероногого друга полностью лежит на его хозяине.

Кинолог Курсы Россия Собака
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