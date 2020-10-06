В России хотят штрафовать за парковку на газонах

В России может появиться новый вид штрафа за проезд и парковку на газоне. За нарушение административного порядка придется выложить до 3 тыс. руб.

Новый вид штрафа отражен в проекте статьи 16.9, которая определяет наказание за нарушение благоустройства территории. Новостное агентство РИА«Новости» приводит выдержки из этой статьи. В частности, водитель может быть оштрафован не только за то, что он остановился на газоне, но также на спортивной и детской площадках, клумбах с цветами и других территориях, отведенных под зеленые насаждения. Размер штрафа будет составлять от 1.5 тыс.руб. — 3 тыс. руб.

Владелец транспортного средства также может быть оштрафован за мойку машины в неположенном месте и хранение автомобильного хлама во дворе.

Немногим ранее прошла информация об отказе Минюста многократно повышать размер штрафов в новом КоАП за административные правонарушения. Некоторые нововведения, которые были раскритикованы общественностью, также будут отменены.