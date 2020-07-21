В России хотят создать ГОСТ, определяющий срок службы многоэтажных домов

Союз потребителей отправил в Минстрой России проект нового стандарта для оценки состояния домов.

Новый ГОСТ, как пишут «Известия», позволит увидеть реальное положение дел на этапах утверждения проекта, экспертизы, а также приемки домов.

Эксперты подчеркивают, что срок службы подлежащих реконструкции панельных домов хрущевской постройки составляет 50 лет, в то время, как кирпичных пятиэтажек тех же годов при проведении в них своевременного капремонта — 100 лет.

Блочные панельные многоэтажки, построенные до 1980 года, аналогично прослужат сотню лет без реконструкции, после чего их необходимо будет демонтировать. Возведенные до 1998 года панельные дома не подлежат реконструкции и должны быть снесены в 2070-2105 годах.

Как уже ранее писала «Российская газета», готовится принятие важных поправок в порядок выселения из аварийных домов. Ставится задача оказание помощи регионам в избавлении от ветхих строений.

Еще одни нововведения коснутся оценки качества построенных домов. Абсолютно недопустимы ситуации, когда жилое здание строится на гнилой инфраструктуре. В этом направлении Фонд содействия реформированию ЖКХ будет взаимодействовать с Минстроем.