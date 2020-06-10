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В России хотят ввести рыболовный билет


 Владимир Корниецкий0
Рыболовный билет
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Федеральное агентство по рыбной ловле планирует ввести билет для рыбалки с целью реализации излишнего улова рыбаками, занимающимися рыбной ловлей на любительском уровне.

Планируется, что термин рыболовный билет будет закреплен в нормативных документах Росрыболовства и будет выдаваться территориальным органом агентства один раз на длительный период времени.

Рыбакам, не планирующим реализацию своего улова этот билет совершенно не нужен. Агентство подчеркнуло, что срок действия будет неограничен.

Главная цель введения билета – это повысить уровень и качество рыбы на прилавках магазинов, при этом профессиональные рыбаки никак не потерпят убытки, а любители будут иметь небольшой доход от осуществления рыбной ловли. Конкурентные условия среди профессионалов не пострадают.

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Согласно NEWs.ru, использование природных ресурсов станет доступным для всех рыбаков-любителей, охотников и прочих пользователей. При этом, право на использование и продажу ресурсов позволит создать равные возможности среди рыбаков.

 

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