В России мошенники начали «штрафовать» за нарушение карантина — будьте осторожны

Совсем недавно появилось распоряжение о том, что за нарушение режима самоизоляции на граждан будут налагаться штрафы, а уже появились мошенники, выписывающие самопроизвольно штрафы (особенно в Москве) и даже присылающие поддельные квитанции.

Об этом сообщило информационное агентство федерального уровня ТАСС, ссылаясь на Кирилла Щитова, являющегося главой комиссии Московской государственной думы. Он рассказал о злоумышленниках, предлагающих заплатить штраф сразу им в руки.

Проверять людей на улице имеют право лишь полицейские. Они могут выписать только протокол о нарушении, о никаких штрафах не может идти и речи.

Если человек находится на принудительной самоизоляции (он недавно был за границей или имеется подтвержденный факт того, что он действительно контактировал с больным коронавирусом), то ему может прийти дистанционный штраф через программу «Социальный мониторинг» для мобильных устройств.

Изобретательность нарушителей закона не знает границ. Появились люди, которые не только притворяются курьерами, но и втираются в доверия пожилым людям. Они сначала говорят о том, что просто доставили продукты прямиком с Овощебазы, а потом проникают в квартиры. Если бабушка или дедушка сомневается и не хотят открывать двери, потому что никакого заказа не было и в помине, то злоумышленники говорят о том, что это так о них позаботились их родственники. Будьте бдительнее!