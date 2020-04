В России на полгода продлили субсидии по ЖКХ

Еще одно постановление кабинета министров РФ, направленное на помощь отдельным категориям населения в рамках борьбы с последствиями вируса опубликовано на сайте правительства. По этому постановлению на полгода продлевается предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, у которых срок ранее предоставленных льгот истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано 3 апреля на официальном портале правовой информации.

Как известно, на такие субсидии могут претендовать российские семьи, которые платят на эти цели более 22% от совокупного дохода. В некоторых регионах это значение значительно ниже. Например, в Москве субсидии предоставляются семьям, которые тратят на оплату ЖКУ больше 10%.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в интервью ТАСС рассказал о существующем порядке предоставления субсидий в обычной ситуации. По словам эксперта, для предоставления субсидий в установленном порядке заявитель каждые полгода обязан предоставить документы, подтверждающие отсутствие задолженности и сведения о доходах. После этого органы соцзащиты решают вопрос о выплате субсидий на полгода.

Теперь этот механизм приостанавливается до 1 октября. На период с 01.04 по 01.10 предоставление субсидии продлевается автоматически. Граждане или семьи, у кого срок действия субсидии истекает в конце сентября, должны обращаться в органы соцзащиты не ранее апреля следующего года. Причем речь идет о получателях компенсаций, а не о льготных категориях граждан, которые получают скидки на оплату ЖКУ.

По словам Павла Склянчука, предлагаемые меры являются одним из механизмов поддержки незащищенных категорий граждан на период борьбы с последствиями пандемии вируса. Необходимость этих мер предлагали правительству несколько общественных организаций, в том числе Общероссийский народный фронт.

