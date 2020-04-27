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В России ожидается большой рост безработицы


 Pavel Markovich0

Коронавирус не щадит ничего и никого: в России и во всем мире число зараженных увеличивается, экономика начинает проседать. Никто не знает, как долго продлится столь сложная ситуация, и что ожидает людей в будущем.

Безработица
Фото: phototass4.cdnvideo.ru

На сегодняшний день в стране происходят тотальные перемены: Центробанк опустил ключевую ставку, бензин начал немного дешеветь, но цены на некоторые продукты продолжаю колебаться из стороны в сторону. По данным социологических опросов, более трети россиян вынуждены экономить на всем, чтобы удержаться на плаву.

Сами чиновники сравнивают текущее положение дел с военным и послевоенным временем, отмечая влияние кризиса. Появление негативных тенденций напрямую связано с простоями предприятий из-за введения ограничительных мер, режима самоизоляции. В то же время государство старается всеми силами помочь гражданам, предоставив им ряд привилегий: кредитные каникулы, отсрочку платежей по услугам ЖКХ (без начисления пеней), повышение выплат официально признанным безработным людям, доплаты семьям с детьми и пр.

На текущий момент эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что в стране намечается резкий рост безработного населения. В среднем число безработных может вырасти в 6 раз. Сейчас цифра мала, так как статические данные о работающем населении сильно разнятся из-за «теневого» дохода, неофициально работающих людей, оказавшихся на улице. Представители Минтруда же отмечают, что они ожидают рост безработицы в разумных пределах – до 10%.

Чиновники заверяют, что ситуация находится под контролем, и государство обладает средствами и ресурсами для оказания поддержки населения. Для паники нет повода.

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