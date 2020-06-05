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В России планируется введение универсальных проездных вне зависимости от региона


 Владимир Корниецкий0
Билет
Фото: http://lawrussia.ru/uploads/posts/2020-06/1591335830_beskontaktnaja-oplata-proezd_cropped.png

В России разрабатываются новые стандарты по внедрению универсального проездного билета, единого для всех видов общественного транспорта, вне зависимости от региона. Указанная программа внесена в план восстановления российской экономики. Проект должен быть реализован к началу 2022 года. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на свои источники в Министерстве транспорта.

Сроки реализации зависят, прежде всего, от скорости внедрения в российских городах передовых цифровых технологий, в число которых входит возможность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильных терминалов и валидаторов. Конечной целью инициативы является оптимизация расходов региональных бюджетов и увеличение суммы собираемых налогов.

Однако часть экспертов скептически отнеслась к данной инициативе ведомства. По их мнению, разработка универсального проездного билета потребует серьезных финансовых затрат и большого количества времени, при этом транспортные предприятия не получат выгоды от такого решения. Более перспективным решением является внедрение универсальных проездных для соседних регионов. Примером может служить введение единых проездных для Москвы и Подмосковья.

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С 1 февраля 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Москвы, как наземном, так и подземном, увеличилась в среднем на 3-5%.

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