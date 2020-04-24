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В России подписан новый закон о продаже алкоголя


 Pavel Markovich0

На официальном интернет-портале правовой информации на днях был опубликован документ, касающийся продажи алкогольной продукции. Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным вводится запрет на торговлю алкоголем в барах и кафе, расположенных в жилых домах с площадью помещения менее 20 кв. метров.

Алкоголь
Фото: professionali.ru

Причиной для разработки законопроекта, внесенного в Госдуму весной 2018 года, послужили многочисленные жалобы от жильцов многоквартирных домов на постоянное нарушение общественного порядка. Разработчики проекта — депутаты от «Единой России» пошли навстречу выдвинутым требованиям и, как говорится в пояснительной записке к документу, учли негативную реакцию населения по поводу размещения торговых точек с алкогольной продукцией в зонах жилых застроек.

Документ предусматривает право российских субъектов вводить региональным законом ограничения розничной торговли алкоголем при оказании услуг в объектах общепита, расположенных в жилых многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях.

Другими словами, они могут расширить площадь зала обслуживания посетителей до размеров предусматривающих торговлю алкоголя или ввести окончательный запрет на продажу алкогольной продукции в розницу при оказании услуг общепита в подобных заведениях. Информация предоставлена агентством «Рамблер».

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