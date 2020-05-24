В России предлагают отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ

Группа депутатов вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла предложение о том, чтобы запретить взимание комиссионных при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Этот законопроект, который снимет дополнительную финансовую нагрузку с россиян, палата собирается рассматривать на пленарном заседании, которое будет проходить 27 мая 2020 года.

Суть предложения состоит в том, что разным финансовым организациям (платежным агентам, операторам почтовой связи, кредитным организациям и др.) нужно запретить взимать комиссионные при расчете физлиц за услуги ЖКХ.

Размер того комиссионного вознаграждения, которое взимают банки с плательщиков услуг ЖКХ, сегодня составляет от 0% до 3%. Сумма зависит от региона. Инициативу о том, что комиссию нужно снять и таким образом облегчить финансовую нагрузку для граждан в кризисный период, в феврале 2020 года была поддержана Президентом РФ В.В. Путиным.

Но финансовые организации, которые осуществляют прием платежей, все же настаивают на том, что им необходима компенсация за предоставляемые населению услуги в виде комиссионных сборов.