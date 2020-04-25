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В России предлагают продлить режим самоизоляции еще на 14 дней


 Pavel Markovich0

Главный санврач РФ Анна Попова настаивает на том, что россияне должны остаться на режиме самоизоляции еще 14 дней, то есть еще один инкубационный период коронавируса. Глава Роспотребнадзора объяснила свое предложение прогнозами своих подчиненных и других экспертов.

Самоизоляция
Фото: vulcanestimd.com

На совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой Попова А. Ю. сказала, что определенно есть риск «дальнейшего взрывного роста» пандемии и в связи с этим Роспотребнадзор не видит никакого смысла ослаблять ограничительные меры самоизоляции в ближайшем времени.

«Ведомости», цитируя Попову А. Ю., пишут, что к вспышке эпидемии и продлению режима самоизоляции надо быть готовыми и надо готовить к этому население страны.

Как сообщают многие «СМИ», 20 апреля были проведены виртуальные митинги против строгих ограничений, связанных с эпидемией COVID-19. Эти митинги были организованы в крупных городах Российской Федерации. А во Владикавказе несколько сотен недовольных людей протестовали на улице против начавшихся в конце марта ограничительных мер.

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