В России предлагают возобновить действие продуктовых карточек

На сегодняшний день в стране и во всем мире отмечается непростая ситуация. Коронавирус атаковал земной шар, поставив людей в очень трудное положение: надвигается экономический кризис, растет безработица, продуктовые запасы медленными темпами начинают истощаться.

Несмотря на то, что отечественные власти неоднократно отмечали, что в России достаточно продовольствия, люди на фоне развивающейся паники, опасаясь суровых карантинных мер, ринулись в магазины скупать товары первой необходимости. Сейчас данная тенденция поутихла, но все же имеет место.

Чтобы оптимизировать расходы граждан и усилить контроль над продуктовыми запасами некоторые представители бизнеса предложили вернуть в Россию действие «продуктовых карточек». По данным информационного агентства «РИА Новости», с таким предложением выступили лидер Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, а также эксперты из Нацсоюза производителей молочной продукции в лице Артема Белова, президент Росгильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Согласно их идее, россияне с минимальным или низким доходом должны получать «продуктовые карточки». Также данная помощь должна оказываться тем, кто из-за развития пандемии утратил рабочее место и основной источник доходов. Основоположники этой мысли убеждены, что люди не должны страдать от голода, им необходима эта помощь.

Авторы предлагают выдавать продуктовые карточки, которые будут эквивалентны 10 тысяч рублей. На финансирование этого проекта государству потребуется выделить около 800 млрд. руб.