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В России предлагают заморозить тарифы на газ и электричество


 Pavel Markovich0
Газ
Фото: https://b1.m24.ru/c/1357943.900xp.jpg

Предложение о том, чтобы заморозить тарифы на газ и электрическую энергию для населения в нынешнем году, было озвучено в выступлении Сергея Леонова, члена Соцкомитета Совета Федераций. Сообщает об этом РИА Новости.

Как говорится в издании, свое обращение Леонов адресовал Андрею Белоусову, и. о. главы кабмина РФ.

«В условиях, сложившихся в связи с непростой экономической ситуацией через пандемию коронавируса, из-за которой произошло снижение доходов у многих граждан, считаю оправданным заморозить в этом году тарифы на газ и электричество», – подчеркнул сенатор.

Им также отмечено, что по причине уменьшения доходов, «для граждан даже 100-150 руб. являются значимыми» и поэтому выразил призыв к крупным монополистам, являющимся поставщиками газа и электроэнергии, «поделиться доходом с населением».

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Если вести речь о других тарифах, Леонов объяснил, что также пришли не простые времена и для региональных компаний, так как «люди, покупая себе еду, невольно вынуждены экономить на ЖКХ», а поэтому неисключено, что им может понадобиться помощь.

Рифат Гарипов, член Общественного совета при Министерстве строительства РФ, в своем заявлении «Ленте.ру» сказал, что региональным властям целесообразно обсудить варианты более значительной поддержки для граждан, которые остались без работы, а также необходимо принять решение об зафиксировании цен на ЖКХ услуги, как минимум на 3 месяца.

Как ранее сообщалось, Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, объявил, что правительство страны приняло решение установить мораторий на отключение коммунуслуг и на штрафы за долги по ЖКХ.

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