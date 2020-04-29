В России предложили штрафовать до 700 000 рублей за оскорбление в интернете

Законопроект о введении штрафов в интернете предложил Александр Хинштейн, депутат от «Единой России». Об этом сообщает ТАСС. Предполагаемый размер штрафа может доходить до 700 тысяч рублей для юридических лиц и 10 тысяч рублей для физических лиц.

В документе говорится, что есть предложение установить сумму для административного штрафа за нанесение оскорбления в интернет-пространстве в размере 5 — 10 тысяч рублей для рядовых граждан России; а штрафы для руководителей, чиновников и других должностных лиц должны доходить до 50 — 100 тысяч рублей.

К тому же Александр Хинштейн уделил особое внимание публичности оскорблений. В данный момент времени оскорбления в интернет-пространстве подпадают под общее понятие оскорбления, следовательно интернет-оскорбления необходимо приравнять к публичным и ужесточить меры наказания за это нарушение.

Депутат, являющийся автором законопроекта, пояснил, что в современную эпоху, в реалиях цифрового бытия, интернет-общение стало обычной частью жизни, и поэтому интернет и есть сама публичность.