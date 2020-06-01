В России представлен новый формат пенсионного удостоверения

Министерством труда и соцзащиты представлен проект постановления, в котором предложена новая форма пенсионного удостоверения. Теперь пенсионеры смогут по своему желанию получить пластиковую карту вместо обычного удостоверения. Об этом сообщил на заседании комитета Совета Федерации по вопросам социальной политики Антон Котяков — министр труда и соцзащиты. На сайте Совфеда велась онлайн-трансляция этого заседания.

На сайте Пенсионного фонда содержится информация о том, с 1 января 2015 года пенсионерам вместо пенсионного удостоверения выдавали справку о назначении пенсионных выплат. Эта мера касалась тех, кто в 2015 году вышел на пенсию по возрасту и кто стал получателем пособия по потере кормильца или инвалидности.

Котяков А. О. разъяснил, что подготовленный проект постановления предусматривает возможность того, что пенсионное удостоверение будет вестись как возможная опция и будет выглядеть, как обычная пластиковая карта. Получить эту карту граждане смогут в отделении Пенсионного фонда.

Котяков А. О. также сказал, что сейчас проект на стадии согласования, он выложен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов для того, чтобы граждане его обсудили. Далее его отправят в Министерство Юстиции.