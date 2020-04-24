В России предупредили о обмане при трудоустройстве онлайн

В Роскачестве предупредили фрилансеров о рисках обмана при трудоустройстве на онлайн-работу вследствие увеличения числа мошенников на российском рынке

«Различных схем обмана фрилансеров много, большая часть из них связаны с неопытностью исполнителя и желанием заказчика не оплачивать сделанную работу. Например, заметив новичка, заказчик может дать ему бесплатное пробное задание и пообещать, что если оно будет выполнено удачно, исполнителя ждут новые оплачиваемые заказы. Выходит, что новички тратят огромное количество сил и времени, предоставляют аферистам работы, после получения которых те даже не думают об оплате и попросту исчезают», — сообщили в Роскачестве.

Случается, что мошенники обещают фрилансеру вознаграждение за выполненную работу, однако после получения работы не выходят на связь и отказываются ее оплачивать. В Роскачестве подчеркнули, что зачастую мошенники создают специальные интернет-сайты, где предлагают новичкам-фрилансерам выполнять задания, а после их получения исчезают.

Отдельные аферисты-заказчики заставляют неопытных исполнителей самостоятельно уплачивать им некий первоначальный взнос, после чего пропадают вместе с деньгами.