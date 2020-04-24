Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


В России предупредили о обмане при трудоустройстве онлайн


 Pavel Markovich0

В Роскачестве предупредили фрилансеров о рисках обмана при трудоустройстве на онлайн-работу вследствие увеличения числа мошенников на российском рынке

Мошенники
Фото: imageup.ru

«Различных схем обмана фрилансеров много, большая часть из них связаны с неопытностью исполнителя и желанием заказчика не оплачивать сделанную работу. Например, заметив новичка, заказчик может дать ему бесплатное пробное задание и пообещать, что если оно будет выполнено удачно, исполнителя ждут новые оплачиваемые заказы. Выходит, что новички тратят огромное количество сил и времени, предоставляют аферистам работы, после получения которых те даже не думают об оплате и попросту исчезают», — сообщили в Роскачестве.

Случается, что мошенники обещают фрилансеру вознаграждение за выполненную работу, однако после получения работы не выходят на связь и отказываются ее оплачивать. В Роскачестве подчеркнули, что зачастую мошенники создают специальные интернет-сайты, где предлагают новичкам-фрилансерам выполнять задания, а после их получения исчезают.

Отдельные аферисты-заказчики заставляют неопытных исполнителей самостоятельно уплачивать им некий первоначальный взнос, после чего пропадают вместе с деньгами.

«Чтобы сократить все возможные риски и непонятные ситуации, Роскачество настоятельно советует обеим сторонам заключать соответствующий договор. Надо напрямую договариваться непосредственно с заказчиком для того, чтобы оговорить все условия выполнения заказа и также его оплаты. К тому же, необходимо помнить, что фрилансеры официально входят в категорию самозанятых, соответственно в заключаемом договоре нужно учитывать и уплату налогов», — заявили в Роскачестве, подчеркивая распространенность мошенников-заказчиков на рынке фриланс-услуг.

Связи поста: > > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. В России продлили нерабочий режим до 30 апреля
  2. Теперь оформить заявление на маткапитал можно не выходя из дома
  3. В Москве мошенники маскируются под коммунальщиков — будьте осторожны
  4. Граждане России обделены магазинами с низкими ценами.
  5. Есть ли смысл носить медицинские маски здоровым людям?
  6. Заболевших ОРВИ москвичей снабдят бесплатными лекарствами
  7. Названа безопасная дистанция при коронавирусе
  8. Проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, — считает Хуснуллин
  9. ЦБ РФ информирует граждан о новых видах мошенничества — будьте осторожны
  10. Как самоизоляция влияет на здоровье? Результаты исследования
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о