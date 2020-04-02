Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


В России продлили нерабочий режим до 30 апреля


 Pavel Markovich0Связи поста:

В четверг, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам в связи с эпидемией вируса. В своем обращении президент сообщил о своем решении продлить нерабочий режим по всей стране до 30 апреля, с сохранением зарплаты.

Путин

 

Это второе выступление президента РФ за последние несколько дней по этой теме. В своем первом обращении 28 марта президент объявил нерабочей неделю с 29.03 по 5.04. В первом выступлении он также перечислил ряд мер, направленных на поддержку бизнеса и населения. Такая частота обращений только подтверждает, насколько остра ситуация с вирусом, и какое значение этой проблеме придает высшее руководство страны.

Владимир Путин также отметил, что ситуация в различных регионах существенно различается, и для многих регионов достаточно локальных и точечных решений. Для реализации этих решений главам регионов будут представлены дополнительные полномочия. До конца недели руководители регионов обязаны определить, какой режим будет введен в их регионе для борьбы с распространением эпидемии.

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Из-за рейдерских захватов в России запретят продажу долей в квартирах.
  2. Граждане России обделены магазинами с низкими ценами.
  3. Молодым мамам Госдума поможет получать дополнительное образование в декрете
  4. В российских аптеках значительно выросла цена на лекарства
  5. В Госдуму РФ внесли законопроект, который запретит ездит на старых автомобилях
  6. В России отменили СНИЛС, как это повлияет на простых граждан?
  7. В России вновь откроют вытрезвители
  8. В России за ругания власти в сети можно получить штраф до 300 тыс. рублей или 15 суток ареста
  9. Являются ли комары переносчиками коронавируса?
  10. Как мелодия будильника влияет на самочувствие человека по утрам — исследования
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о