В России продлили нерабочий режим до 30 апреля

В четверг, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам в связи с эпидемией вируса. В своем обращении президент сообщил о своем решении продлить нерабочий режим по всей стране до 30 апреля, с сохранением зарплаты.

Это второе выступление президента РФ за последние несколько дней по этой теме. В своем первом обращении 28 марта президент объявил нерабочей неделю с 29.03 по 5.04. В первом выступлении он также перечислил ряд мер, направленных на поддержку бизнеса и населения. Такая частота обращений только подтверждает, насколько остра ситуация с вирусом, и какое значение этой проблеме придает высшее руководство страны.

Владимир Путин также отметил, что ситуация в различных регионах существенно различается, и для многих регионов достаточно локальных и точечных решений. Для реализации этих решений главам регионов будут представлены дополнительные полномочия. До конца недели руководители регионов обязаны определить, какой режим будет введен в их регионе для борьбы с распространением эпидемии.

The following two tabs change content below.