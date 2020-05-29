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В России провели более 10 млн тестов на COVID-19


 Владимир Корниецкий0
Проверка
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В РФ провели 10 млн. исследований на коронавирусную инфекцию. О данной статистике сообщили в Роспотребнадзоре.

«28.05.2020 года было проведено 10000061 лабораторных исследований на наличие новейшего коронавируса в материале от людей, прибывших из неблагополучных по инфекции стран», — заявили в ведомстве.

Вслед за тем добавили, что для проведения и организации противоэпидемических мероприятий выдали более двести шестьдесят методических, нормативных и рекомендательных документов.

Всего лишь за последние сутки в стране провели 299 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции. А под контролем остаются 305 тыс. 61 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале по борьбе с пандемией коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал нарастить работу людей по тестированию на коронавирус. Обуславливается тем, что скрытая опасность есть в несвоевременном выявлении инфекции.

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Раньше в Минздраве России сообщили, что научным учреждениям ведомства, Роспотребнадзора, ФМБА и Российской академии наук удалось за короткое время наладить и разработать производство достаточно широкого спектра, а именно тест-систем для эффективной диагностики инфекции COVID-19.

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