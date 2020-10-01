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В России решили объявить войну телефонному спаму

Телефон
Фото: sakhaday.ru

Специалисты Министерства связи и цифровых коммуникаций решили объявить войну телефонному спаму и приступили к разработке проекта по защите граждан от рекламных звонков.

«Известия», ссылаясь на предварительный вариант законопроекта, рассказали, что к разработке закона привлечены Роскомнадзор, ЦБ, ФСБ, МВД и операторы банков и связи.

В РФ предполагается создать единую базу телефонов людей, кто не желают принимать рекламные звонки. Этот реестр передадут в компании, и, если нарушения все же будут, то в силу войдут штрафы. Источник, близкий к отрасли связи, сказал, что этот закон может использоваться для шантажа компаний.

Главное преимущество нового законопроекта в том, что гражданин имеет право обратиться к оператору и потребовать заблокировать номер навязчивого рекламодателя.

Операторы связи считают, что для закона нужен механизм, который будет проверять и выявлять мошенничество и спам. Если способ проверки звонков не продумать на достаточном уровне, пострадают честные пользователи.

Немногим ранее газета «Известия» рассказала, что в течение 2-х лет появится антифрод-система, которая будет блокировать мошенников, пытающихся получить деньги с граждан, представляясь банковскими работниками.

Закон Министерство Операторы связи Россия
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