В России внесено предложение о новом пособии на период пандемии

В адрес правительства поступило предложение от Национального родительского комитета. Оно касается введения нового пособия на покупку средств индивидуальной защиты на период действия карантина от COVID-19. Как передает RT, предложение было озвучено 15 мая.

Ирина Волынец, председатель НРК, заявила, что с введением масочного, а в отдельных регионах и перчаточного режима, возникла потребность в приобретении этих средств. Но у многих граждан в связи с трудным финансовым положением нет денег на их покупку. За отсутствие средств защиты на человеке при появлении в общественных местах и в транспорте налагается немалый штраф.

В обращении говорится:«Настоятельно просим правительство удовлетворить нашу просьбу и ввести специальное пособие на покупку масок и перчаток для граждан России на период пандемии».

Размер выплаты, по мнению Волынец, должен исходить из средней стоимости средств индивидуальной защиты в каждом конкретном регионе. При расчете следует обратить внимание на то, что каждому нужна, как минимум, одна маска в день.

Председатель НРК не исключает, что в некоторых случаях бесплатная раздача этих средств может заменить пособие.

Хочется напомнить, что режим самоизоляции в столице продлен до 31 мая. Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил о введении масочно-перчаточного режима на всех торговых объектах и общественном транспорте, начиная с 12 мая. При этом Собянин уточнил, что на улице жители столицы могут не носить средства индивидуальной защиты.

Причины, по которым следует носить перчатки, назвал врач Александр Мясников. Он также рассказал о самой эффективной мере индивидуальной защиты.