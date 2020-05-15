Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


В России внесено предложение о новом пособии на период пандемии


 Pavel Markovich0
Ирина Волынец
Фото: https://imgtest.mir24.tv/uploaded/images/crops/2018/April/1200x600_1x1_wide_crop_ebc272179d65022b76a2445217f57ff740a77cf2feec26dd9e5381980671c101.jpg

В адрес правительства поступило предложение от Национального родительского комитета. Оно касается введения нового пособия на покупку средств индивидуальной защиты на период действия карантина от COVID-19. Как передает RT, предложение было озвучено 15 мая.

Ирина Волынец, председатель НРК, заявила, что с введением масочного, а в отдельных регионах и перчаточного режима, возникла потребность в приобретении этих средств. Но у многих граждан в связи с трудным финансовым положением нет денег на их покупку. За отсутствие средств защиты на человеке при появлении в общественных местах и в транспорте налагается немалый штраф.

В обращении говорится:«Настоятельно просим правительство удовлетворить нашу просьбу и ввести специальное пособие на покупку масок и перчаток для граждан России на период пандемии».

Размер выплаты, по мнению Волынец, должен исходить из средней стоимости средств индивидуальной защиты в каждом конкретном регионе. При расчете следует обратить внимание на то, что каждому нужна, как минимум, одна маска в день.

Читайте также:  В России запретили сдавать квартиры посуточно

Председатель НРК не исключает, что в некоторых случаях бесплатная раздача этих средств может заменить пособие.

Хочется напомнить, что режим самоизоляции в столице продлен до 31 мая. Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил о введении масочно-перчаточного режима на всех торговых объектах и общественном транспорте, начиная с 12 мая. При этом Собянин уточнил, что на улице жители столицы могут не носить средства индивидуальной защиты.

Причины, по которым следует носить перчатки, назвал врач Александр Мясников. Он также рассказал о самой эффективной мере индивидуальной защиты.

Связи поста: > > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Москва готова к 1 этапу снятия карантинных ограничений
  2. В Москве заговорили о продлении ограничительных мер до конца мая
  3. В России предлагают возобновить действие продуктовых карточек
  4. Врач рассказал как не принести коронавирус с улицы в дом
  5. Власти называют заявления о возможном повторении 90-х истерикой
  6. На что стоит обратить свое внимание при покупке квартиры в новостройке?
  7. Эффективное лекарство от коронавируса может появиться уже к осени
  8. Российские школьники могут досрочно уйти на летние каникулы
  9. Аналоговое ТВ в РФ полностью отключать в октябре 2019 года.
  10. Почему при насморке пища кажется безвкусной?
Дзен

Читайте также:

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о