В России внесено предложение об изменении условий включения службы по призыву в стаж

В Совфеде прозвучали предложения по изменению условий включения срочной службы в страховой стаж. Он необходим для досрочного назначения пенсии.

Эти коррективы необходимы для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие социальной сферы и экономики в новых условиях. Для реализации программ был разработан специальный документ. Он уже есть в распоряжении «РИА Новости».

В настоящий момент период срочной службы учитывается в страховом стаже только в случае, если человек работал до и после нее. Сенаторы уже исследовали данный вопрос. Они отметили, что подобные нововведения существенно повысят статус срочной службы.

Сегодня возможность для досрочного выхода на пенсию имеют только граждане, которые лишились работы за 2 года до наступления соответствующей возрастной планки (65 лет для мужчин, 60 — для женщин). Но есть еще одно условие — наличие определенного страхового стажа. Для мужчин он составляет 25 лет, у женщин — 20.

Минэкономразвития внесло свое предложение. Оно заключается в возможности выхода на пенсию на 3 года раньше срока при потере работы. Обе меры помогут сотням тысяч граждан проще пережить последствия экономического кризиса. Власти хотят упростить выход на пенсию для огромного количества людей.