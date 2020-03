В России возможно снижение цен на коммуналку

Как сообщают «Известия», изменение системы расчета позволит существенно снизить стоимость коммунальных услуг и повысить качество их предоставления в России.

В «СМИ» отмечают, что сейчас во всех регионах Российской Федерации установлена единая система расчета за услуги ЖКХ, которые применяются для пользования или содержания общего имущества в многоквартирных домах. К примеру, домофоны, лифты, подвалы, подъезды или дворы.

Как правило, такой расчет осуществляется по желанию уполномоченных органов ресурсоснабжающих, управляющих и специализированных компаний или же товариществ собственников жилой площади. Данная система действует еще с 2017 года и совершенно не предполагает согласования с Минстроем России.

В правительстве говорят, что соответствующий законопроект в марте 2020 года направили в кабинет министров. Уже в сентябре документ планируют рассмотреть в Госдуме. Новый закон даст право исполнительной власти субъектов РФ при взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства утверждать индивидуальный алгоритм расчета расходов организаций и граждан, которые управляют многоэтажными домами.

Многие депутаты считают, что принятие такого законопроекта даст возможность снизить цены на коммунальные услуги, а также улучшить качество их оказания.

