В Ростуризме сообщили, когда начнут платить за отдых в России

Глава агентства РФ по туризму З. Догузова проинформировала о сроках вступления всех регионов страны в программу частичного возвращения туристам средств, потраченных ими на отдых без выезда за рубеж, т. е. на территории России. Сообщение об этом доводит до пользователей портал «Рамблер».

При этом в ведомстве уточнили, что для подготовки и запуска программы потребуется некоторое время. Так, за отпуск, проведенный в Крыму и Краснодарском крае, соотечественники начнут получать некоторую сумму в качестве компенсации с первого октября текущего года.

Стало известно и о том, что частично будут возвращаться не только средства, израсходованные на приобретение пакетных туров, но и за самостоятельные поездки к месту отдыха и отдельное там проживание.

Продажи первых туров по данной программе начнутся уже в первых числах августа 2020 года.

Как предложил премьер-министр РФ М. Мишустин ранее, за отдых в пределах России гражданам будут возвращены 5-15 тыс. рублей с зачислением их на принадлежащую пользователям карту российской платежной системы «Мир».