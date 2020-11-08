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В семье есть инфицированный ковид: что делать

Сегодня, когда наблюдается массовый прирост «коронавирусных пациентов», больницы переполнены, а медики просто не успевают восполнять силы, советы Роспотребнадзора будут особо ценными для семей, где есть заболевшие столь опасным и до сих пор малоизведанным вирусом.

Представители Роспотребнадзора России отметили ключевые действия семей, если в их составе был выявлен инфицированный коронавирусом.

Во-первых, не стоит поддаваться панике и опускать руки. Медицина не стоит на месте. Сейчас система здравоохранения подготовлена лучше, чем во время «первой волны»: появились медикаменты, усовершенствована система лечения, есть масса вариантов определения заболевания (тесты ПЦР, анализ крови, компьютерная томография) и пр. При выявлении первых симптомов ОРВИ, гриппа или ковида необходимо вызвать врача на дом, а до его прихода изолировать заболевшего от остальных членов семьи.

Во-вторых, выделите больному отдельные средства для обихода: полотенце, посуда. По возможности поместите его в отдельную комнату, чтобы он не контактировал с остальными сожителями по квартире.

В-третьих, каждые 2-3 часа проветривайте помещение. По возможности, осуществляйте 1-2 раза в день влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

В-четвертых, при уходе за больным важно использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, дезинфицирующие и антисептические средства. Обязательно после контакта с ним необходимо тщательно помыть руки и все открытые участки тела с мылом.

В-пятых, ни в коем случае не занимайтесь самолечением, строго следуйте назначениям врача и его рекомендациям.

Вирус Ковид Коронавирус Семья
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