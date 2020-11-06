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В скором времени начнется массовая вакцинация в Москве и по всем регионам России

Вакцинация

Александр Гинцбург сообщил, что в ближайшие дни в Москве начнётся вакцинация от коронавируса. Все желающие смогут пройти вакцинацию, а в скором времени и все жители России.

Ориентировочно, в субботу или в воскресенье в Москву доставят первую партию российских вакцин «Спутника V». Эта партия будет состоять из шести тысяч доз. Об этом рассказал «Интерфаксу» глава центра имени Гамалеи, Александр Гинцбург. В этом же центре был разработан препарат от коронавируса.

Также, он сообщил о том, что на следующей неделе количество вакцин увеличится в пять раз. Общее количество будет составлять тридцать тысяч, а уже через неделю начнут доставлять в размере сорок тысяч.

После доставки первой партии в Москву, часть препаратов отправят в другие регионы России. А после увеличения доз в пять раз, 40% будет получать Москва и Московская область, а остальные 60% будут распределены по регионам России. Пункты с первой же недели будут открыты и в Подмосковье.

Вакцинация Коронавирус Россия
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