Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


В течении 2 недель цены на продукты в российских магазинах вырастут на 5-20%


 Pavel Markovich0Связи поста: > >

В РФ ожидается резкий рост цен на продукты питания. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в своём сообщении изданию «Известие» пояснил, что крупнейшими производителями страны будет пересмотрен размер закупочной цены на многие продовольственные товары. Обусловлено это распространением пандемии и изменением курса валют.

Продукты

Как сообщили в «Руспродсоюзе» рост цен коснётся таких продуктов, как хлебобулочные и макаронные изделия, рыба и консервы, специи и кофе. На данные товары цены вырастут примерно от 5% до 20%. Специалисты прогнозируют повышение цен уже в ближайшие 2 недели. Поставщикам рекомендовано повышать цену в два этапа. Такой подход будет считаться легитимным, так как был рассмотрен и одобрен Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В свою очередь, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщает, что торговые сети, как могут, сдерживают рост цен. Однако, скачок цен неизбежен, в связи с повышением стоимости на топливо и колебанием курса валют. Председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов подтвердил, что, в случае пересмотра цен поставщиками, торговые сети тоже будут вынуждены повышать цены на соответствующие товары. Это продиктовано изменением соотношения спроса и предложения.

Важно отметить, что по прогнозам рейтингового агентства АКРА, доходы россиян к концу 2020 года сократятся более, чем на 5%. А это рекордное падение доходов населения с 2014 года.

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. В скором времени в России будет на много проще получит маткапитал
  2. В Госдуме РФ заявили о необходимости создания единого документа удостоверения личности
  3. Молодым мамам Госдума поможет получать дополнительное образование в декрете
  4. Рабочий день в РФ сократится, а выходных станет больше.
  5. В России отменен 8 часовой рабочий день
  6. Вирусолог рассказал как сделать маску в домашних условиях
  7. Можно ли повторно использовать медицинскую маску для лица?
  8. Как мелодия будильника влияет на самочувствие человека по утрам — исследования
  9. Риэлтор рассказал о преимуществах и недостатках жизни в апартаментах
  10. В российских аптеках значительно выросла цена на лекарства
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о