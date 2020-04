В течении 2 недель цены на продукты в российских магазинах вырастут на 5-20%

В РФ ожидается резкий рост цен на продукты питания. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в своём сообщении изданию «Известие» пояснил, что крупнейшими производителями страны будет пересмотрен размер закупочной цены на многие продовольственные товары. Обусловлено это распространением пандемии и изменением курса валют.

Как сообщили в «Руспродсоюзе» рост цен коснётся таких продуктов, как хлебобулочные и макаронные изделия, рыба и консервы, специи и кофе. На данные товары цены вырастут примерно от 5% до 20%. Специалисты прогнозируют повышение цен уже в ближайшие 2 недели. Поставщикам рекомендовано повышать цену в два этапа. Такой подход будет считаться легитимным, так как был рассмотрен и одобрен Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В свою очередь, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщает, что торговые сети, как могут, сдерживают рост цен. Однако, скачок цен неизбежен, в связи с повышением стоимости на топливо и колебанием курса валют. Председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов подтвердил, что, в случае пересмотра цен поставщиками, торговые сети тоже будут вынуждены повышать цены на соответствующие товары. Это продиктовано изменением соотношения спроса и предложения.

Важно отметить, что по прогнозам рейтингового агентства АКРА, доходы россиян к концу 2020 года сократятся более, чем на 5%. А это рекордное падение доходов населения с 2014 года.

