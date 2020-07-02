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В Японии разрабатывают устройство для чтения мыслей животных


 Владимир Корниецкий0
 Чтения мыслей животных
Фото: versiya.info

Скоро будет произведен еще один научный взрыв, если японским ученым из Университета Киото совместно с другими специалистами удастся воплотить в реальность производство нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ). Данное устройство способно прочитать мысли собак, обезьян и других животных.

В Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии ведется Белая книга, в которой спрогнозированы технические прорывы на ближайшие 20 лет. Из одной записи известно, что ученые хотят полностью понимать животных. Правительство поделилось с общественностью ходом разработки НКИ.

Специалисты из Министерства страны Восходящего солнца заявили, что этот аппарат будет сочетать в себе: устройство для оказания помощи глухонемым, машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственный интеллект и другие передовые разработки.

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Нейрокомпьютерный интерфейс даст возможность, как передавать мысли на расстоянии, так и говорить с братьями нашими меньшими. Данные исследования и начало разработки провели такие ученые, как Рехэй Хасэгава, Юкиясу Камитани и другие. Эта инновационная разработка в будущем поможет больным, которые не могут говорить или парализованным.

Как раннее было отмечено, ученые из Сан-Франциско успешно разработали мозговой имплант, позволяющий воспроизводить выражения, прочитанные мысленно. Еще раньше Марк Цукерберг – владеющий Facebook заявил, что ведется внедрение нейроинтерфейса, способного управлять виртуальной реальностью, посылая импульсы из коры головного мозга.

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