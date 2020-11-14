Вакцинация от коронавируса в России: добровольно или принудительно

На сегодняшний день Россия является одной из первых стран, которая сумела разработать вакцину (Спутник-V и другие) от бушующего китайского вируса, которая сумела продемонстрировать свою состоятельность. Сейчас государство приступило к массовому производству средства от панацеи.

Ранее Минздрав отмечал обязательные категории граждан, которые будут подлежать безоговорочной вакцинации. К ним относили лиц с хроническими заболеваниями (при отсутствии противопоказаний), работников образовательных и медицинских учреждений, пожилых людей (пенсионеров), граждан с хроническими заболеваниями (из группы риска).

На сегодняшний день представители Кремля отметили, что поголовной вакцинации в стране не будет. Данная мера недопустима, так как каждый индивид самостоятельно решает, какие прививки ему ставить, а какие нет. Право выбора (согласно Конституции) у народа никто не отнимет.

Вакцинация от коронавируса будет проходить исключительно на добровольной основе. Притом власти полагают, что большинство россиян будет прививаться. Ведь пострадавших от ковида семей немало, они уже успели поделиться «впечатлениями» от течения болезни и ее последствий со своими близкими и знакомыми.

Власти отметили, что массовая вакцинация россиян начнется в ближайшее время, но точных сроков ее реализации пока никто не называл. В качестве вакцины отечественные эксперты не сомневаются. Уже сейчас некоторые страны готовы закупить российскую вакцину для собственного потребления.