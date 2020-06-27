Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Вероятность заражения коронавирусом на пляже


 Владимир Корниецкий0
Пляж
Фото: sun6-16.userapi.com

Есть возможность получить коронавирус во время плавания. Об этом в интервью «парламентской газете» рассказал крымский врач Антон Эльстер, который лечил первого пациента на полуострове COVID-19.

Он предложил лимитировать связь слизистых оболочек с морской водой: не нужно нырять, глотать или полоскать ею горло. По его словам, лучше после купания полоскать рот чистой водой.

Эльстер рассмотрел вероятность заражения на пляже и обратил внимание на важность поддержания социальной дистанции от полутора до двух метров. В то же время врач согласился, что надевать маску на пляж неудобно, но рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты в транспортах и магазинах.

В конце весны ученые из Института биологии южных морей им. Александра Ковалевского РАН в Севастополе выявили, что SARS-CoV-2 почти не удерживается в воде. К тому же, инфекционная активность быстро падает, когда вода нагревается до температуры, установленной на купальный сезон. Физико-химические и микробиологические процессы, которые происходят, когда вирусные частицы попадают в морскую воду, также могут предотвращать распространение инфекции.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Почему при насморке пища кажется безвкусной?
  2. Исследование показало, что россияне стали реже ходить в магазины боясь заболеть
  3. Россияне стали больше интересоваться загородным жильем
  4. Почему россияне не придерживаются режима самоизоляции?
  5. В России предлагают продлить режим самоизоляции еще на 14 дней
  6. Коронавирус может изменить наши социальные привычки на очень долгое время
  7. В России рассказали как будут продлевать режим самоизоляции
  8. Указ: по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка
  9. Эксперт рассказал, как можно определить, прослушивается ли ваш смартфон
  10. В России начали падать в цене загородные дома и дачи

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments