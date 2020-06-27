Вероятность заражения коронавирусом на пляже

Есть возможность получить коронавирус во время плавания. Об этом в интервью «парламентской газете» рассказал крымский врач Антон Эльстер, который лечил первого пациента на полуострове COVID-19.

Он предложил лимитировать связь слизистых оболочек с морской водой: не нужно нырять, глотать или полоскать ею горло. По его словам, лучше после купания полоскать рот чистой водой.

Эльстер рассмотрел вероятность заражения на пляже и обратил внимание на важность поддержания социальной дистанции от полутора до двух метров. В то же время врач согласился, что надевать маску на пляж неудобно, но рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты в транспортах и магазинах.

В конце весны ученые из Института биологии южных морей им. Александра Ковалевского РАН в Севастополе выявили, что SARS-CoV-2 почти не удерживается в воде. К тому же, инфекционная активность быстро падает, когда вода нагревается до температуры, установленной на купальный сезон. Физико-химические и микробиологические процессы, которые происходят, когда вирусные частицы попадают в морскую воду, также могут предотвращать распространение инфекции.