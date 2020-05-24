Сегодня выполнение большинства действий не правой, а левой рукой уже не вызывает столько эмоций у окружающих, как в совсем недавнем прошлом. Это перестало быть странностью, и уже считается нормой. Как же помочь ребенку-левше реализовать свой творческий потенциал?

Стоит ли переучивать левшу на правшу?

У левшей выраженную активность проявляет правое мозговое полушарие, что объясняет их большую талантливость и темпераментность по сравнению с правшами. Именно поэтому многие гении тоже были левшами: Пушкин, Моцарт, Леонардо да Винчи. К чему же переучивать? Это не только нецелесообразно, но и небезопасно, ведь попытки сделать ребенка похожим на других могут спровоцировать массу негативных последствий.

5 причин, почему лучше не переучивать левшу:

1. Проблемы с учебой. Переученный левша хуже запоминает и воспроизводит учебный материал, ему сложнее сосредоточиться и сконцентрироваться на учебе. Также это может негативно отразиться на зрении и навыках письма.

2. Развитие неврозов. Детская нервная система воспринимает процесс переучивания как стрессовый. Взрослые могут даже не догадываться, что стало причиной изменений поведения ребенка: он вдруг начинает проявлять большую подвижность и активность или, напротив, становится чересчур замкнутым и необщительным. Со временем в результате стресса могут появиться такие симптомы как недержание мочи и расстройства сна.

3. Головные боли. Вместо того чтобы преимущественно использовать более развитое правое полушарие, вся нагрузка перекладывается на менее приспособленное к этому левое. А оно просто не в состоянии обработать такое огромное количество информации. В итоге ребенок переутомляется, и часто жалуется на головную боль.

4. Утрата талантов. Дети, которых переучивают из левшей в правшей, испытывают трудности с развитием способностей и талантов, заложенных в них генетически. Причина – насильственное изменение активности полушарий мозга. У левши правая мозговая сторона так и остается лидирующей, но используется она уже в гораздо меньшей степени.

5. Заниженная самооценка. Некоторые дети начинают размышлять и делать неправильные выводы: если меня пытаются переучить, значит, я что-то делаю не так, то есть я хуже всех остальных. Это очень большой удар по самооценке.

Советы родителям: