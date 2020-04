Вирусолог рассказал как сделать маску в домашних условиях

На данный момент пока не изучены все способы распространения COVID-19. Однако уже известно, что вирус передается не только контактным способом, но и воздушно-капельным. Отсюда следуют рекомендации специалистов держаться от потенциальных носителей на расстоянии 1,5-2 метра и больше.

Однако некоторые эксперименты заставляют сомневаться, что рекомендуемое медиками расстояние является безопасной. На видео, снятой с помощью высокочувствительной рапидной камеры с частотой съемки 2000 кадров в секунду видно, как далеко при чихании зараженного человека разлетаются капельки, и как быстро они оседают.

Аэрозольное облако, которое вылетает из дыхательных органов инфицированного, разлетается на 7-8 метров. При этом скорость распространения капель достигает 30 метров в секунду, то-есть сопоставима со скоростью урагана. Еще один экспериментальный вывод – благодаря своим температурным и влажностным характеристикам, внутри выдыхаемого облака небольшие капельки могут висеть в воздухе до 1 минуты.

Относительно хорошая новость – чихание не основной симптом коронавируса. Чаще наблюдается кашель, в этом случае максимальный радиус поражения 2,5 метра. В любом случае, необходимость носить маски никто из серьезных специалистов не отрицает. Не беда, если дома их нет, и в аптеке они закончились. Их можно изготовить дома из марли или бинта.

Специалисты вирусологи рекомендуют маски изготовление из марли в 16 или даже 32 слоя. Такие маски получаются многоразовыми, их можно и нужно стирать. По мнению Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника НИИ фундаментальной и клинической иммунологии СО РАМН, после нескольких стирок защитные свойства такой маски только увеличиваются. Такой эффект получается благодаря свойствам хлопкового волокна, когда после стирок хлопок начинает махриться, и защитные свойства увеличиваются.

Ученый также порекомендовал нанесение на внешней стороне самодельной маски несколько капель обычного эфирного масла. Российскими учеными давно доказано, что масло эвкалипта в значительной степени подавляет или даже полностью уничтожает болезнетворную микрофлору. При отсутствии эфирного масла можно использовать масло хвойных растений, чайного дерева, орегано.

