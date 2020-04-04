Вирусолог рассказал как сделать маску в домашних условиях

На данный момент пока не изучены все способы распространения COVID-19. Однако уже известно, что вирус передается не только контактным способом, но и воздушно-капельным. Отсюда следуют рекомендации специалистов держаться от потенциальных носителей на расстоянии 1,5-2 метра и больше.

Однако некоторые эксперименты заставляют сомневаться, что рекомендуемое медиками расстояние является безопасной. На видео, снятой с помощью высокочувствительной рапидной камеры с частотой съемки 2000 кадров в секунду видно, как далеко при чихании зараженного человека разлетаются капельки, и как быстро они оседают.

Аэрозольное облако, которое вылетает из дыхательных органов инфицированного, разлетается на 7-8 метров. При этом скорость распространения капель достигает 30 метров в секунду, то-есть сопоставима со скоростью урагана. Еще один экспериментальный вывод – благодаря своим температурным и влажностным характеристикам, внутри выдыхаемого облака небольшие капельки могут висеть в воздухе до 1 минуты.

Относительно хорошая новость – чихание не основной симптом коронавируса. Чаще наблюдается кашель, в этом случае максимальный радиус поражения 2,5 метра. В любом случае, необходимость носить маски никто из серьезных специалистов не отрицает. Не беда, если дома их нет, и в аптеке они закончились. Их можно изготовить дома из марли или бинта.

Как сделать маску для лица вдома

Специалисты вирусологи рекомендуют маски изготовление из марли в 16 или даже 32 слоя. Такие маски получаются многоразовыми, их можно и нужно стирать. По мнению Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника НИИ фундаментальной и клинической иммунологии СО РАМН, после нескольких стирок защитные свойства такой маски только увеличиваются. Такой эффект получается благодаря свойствам хлопкового волокна, когда после стирок хлопок начинает махриться, и защитные свойства увеличиваются.

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Внимание! На видео показано как изготовить четырех слойную маску из марли, все что Вам необходимо это увеличит слоя.

Ученый также порекомендовал нанесение на внешней стороне самодельной маски несколько капель обычного эфирного масла. Российскими учеными давно доказано, что масло эвкалипта в значительной степени подавляет или даже полностью уничтожает болезнетворную микрофлору. При отсутствии эфирного масла можно использовать масло хвойных растений, чайного дерева, орегано.