Власти Москвы рассказали, почему не будут бесплатно раздавать маски

Бесплатная выдача масок может спровоцировать всевозможные спекуляции – в этом уверены власти столицы. Таково заявление Алексея Немерюка, замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, на радиостанции «Эхо Москвы» (в субботнем эфире).

«Любая бесплатная раздача непременно оборачивается тем, что появляются спекуляции. Возникает определенный «темный рынок». Данные меры – не выход из сложившейся ситуации. В Москве практика в достаточной степени спокойная», – заявил он. «К примеру, в Париже сразу образовался черный рынок масок и, следовательно, спекуляция: в случае выдачи в каком-то месте бесплатно, где-то это «бесплатно» превращается в «платно». Это не нами доказанный факт, это тоже все проходили, это мировой опыт», объяснил Немерюк.

Он также добавил, что в данный момент в столице ежедневно изготавливается около 1-го миллиона масок из 4-х необходимых, себестоимость которых – 7 руб. за единицу изделия.

12 мая в магазинах Москвы, на предприятиях и в транспорте стало обязательным использование масок и перчаток. Взыскание за несоблюдение масочно-перчаточного режима для физлиц на предприятиях столицы, деятельность которых разрешена, составляет 4000 руб. В столице штраф, который взыскивается с пассажиров общественного транспорта за неимение масок и перчаток, равен 5000 руб. В данном случае штраф за нарушение санитарных правил на рабочих местах при действующем самоизоляционном режиме для работодателя-юрлица составляет 100 — 300 тыс. руб., а для ИП – 30 — 50 тыс. руб.

В мире с начала коронавирусной пандемии инфицировалось свыше 4,4 млн. чел., из них более 300 тыс. скончалось. По данным федерального оперативного штаба по вопросам борьбы с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 272 043 случая инфицирования, из них 2537 чел. умерли, а 63 166 чел. выздоровели. Правительство России для информирования о сложившейся ситуации в стране создало ресурс стопкоронавирус.рф.