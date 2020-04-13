Власти называют заявления о возможном повторении 90-х истерикой

Кремль отреагировал на заявления россиян о том, что в скором времени могут вновь повториться девяностые годы по причине пандемии коронавируса в нашей стране. Власти назвали такое мнение попросту истеричным.

Дмитрий Песков отметил всем известную поговорку: «У страха глаза велики». Если говорить о росте преступности в настоящее время, власти тщательно следят за этим, статистика подробным образом фиксируется. Главным образом, ответственность за уровень преступности лежит на правоохранительных органах, которые, кстати говоря, сейчас работают особо интенсивно, испытывая колоссальную нагрузку.

Пресс-секретарь призвал всех сограждан ни в коем случае не паниковать, а также не рисовать авральные графики, основываясь на определённых случаях. Даже в обычные серые будни преступность имеет место быть, искоренить её пока не удавалось никому и никогда. И в разгар эпидемии в определённых городах уровень преступности резко поднялся, это, безусловно, требует повышенного внимания со стороны компетентных органов. Одна это вовсе не значит, что пора сгущать краски, это лишнее.

Отметим, что число заразившихся к сегодняшнему дню (тринадцатое апреля) уже превысило отметку в восемнадцать тысяч заражённых. На данный момент приблизительно полторы тысячи россиян выздоровели и почти сто пятьдесят человек скончались. За минувшие сутки прирост инфицированных составил две с половиной тысячи человек.

В большинстве регионах введён режим повышенной готовности, почти полностью остановлено авиасообщение и железнодорожное сообщение с другими государствами. СМИ активно распространяют информацию об участившихся случаях грабежей, кражи, убийств, но МВД опровергает недостоверные сведения.