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Власти РФ помогут россиянам выйти из бедности


 Pavel Markovich0
Бедность
Фото: https://u-f.ru/sites/default/files/bednost.jpg

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты России заявил, что к 2024 году достичь цели по снижению показателя бедности в 2 раза будет хоть и сложно, но и не невозможно. Также, он напомнил, что такое двухкратное снижение показателя бедности является одним из нацпроектов страны.

«У нас имеется целый ряд инструментов, которые, по моему мнению, способны позволить нам это [снизить число граждан РФ, находящихся за чертой бедности] реализовать», — сообщил Котяков в эфире Первого канала в программе «Познер».

Он уточнил, что в правительстве страны «кардинальным образом» пересмотрели предоставление для россиян мер соцподдержки. Министр доложил о социальном контракте, который даст возможность семьям выйти из трудного положения. На следующий год в бюджете только на это направление уже предусмотрено 28 млрд руб.

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Также, глава Минтруда напомнил, что через коронавирусную пандемию социальная поддержка всех нуждающихся продлена на 6 месяцев, сообщают РИА «Новости».

Со слов министра, если данных мер окажется недостаточно, то к правительству министерство труда обратится с дополнительными предложениями.

Анатолий Чубайс, глава «Роснано», ранее объявил о том, что миллионы граждан в ныне создавшийся кризис могут оказаться за пределом бедности.

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