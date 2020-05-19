Власти РФ помогут россиянам выйти из бедности

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты России заявил, что к 2024 году достичь цели по снижению показателя бедности в 2 раза будет хоть и сложно, но и не невозможно. Также, он напомнил, что такое двухкратное снижение показателя бедности является одним из нацпроектов страны.

«У нас имеется целый ряд инструментов, которые, по моему мнению, способны позволить нам это [снизить число граждан РФ, находящихся за чертой бедности] реализовать», — сообщил Котяков в эфире Первого канала в программе «Познер».

Он уточнил, что в правительстве страны «кардинальным образом» пересмотрели предоставление для россиян мер соцподдержки. Министр доложил о социальном контракте, который даст возможность семьям выйти из трудного положения. На следующий год в бюджете только на это направление уже предусмотрено 28 млрд руб.

Также, глава Минтруда напомнил, что через коронавирусную пандемию социальная поддержка всех нуждающихся продлена на 6 месяцев, сообщают РИА «Новости».

Со слов министра, если данных мер окажется недостаточно, то к правительству министерство труда обратится с дополнительными предложениями.

Анатолий Чубайс, глава «Роснано», ранее объявил о том, что миллионы граждан в ныне создавшийся кризис могут оказаться за пределом бедности.