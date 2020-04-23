Влияние карантина на покупательские привычки россиян

Обстоятельства, связанные с длительной изоляцией и выходными, для многих россиян стали поводом пересмотреть свою финансовую политику. Как изменяется потребительский алгоритм сограждан изучало агентство «Rate&Goods«.

Необходимость экономии потребители в большей степени планируют проявить в таких направлениях как развлечения (походы в кинотеатры), питание (посещение ресторанов), коррекция внешнего вида ( визиты в салоны красоты), парки развлечений и концерты. Строже будет подход к приобретению алкоголя, косметики и верхней одежды.

Режим экономии не коснется оплаты услуг ЖКХ, погашения счетов за услуги мобильной связи и интернета, приобретения лекарств и свежих продуктов питания. Объектом изучения экспертов стали различные города РФ с акцентом на Москву. По данным опросов, агентство сделало вывод, что бизнес уличной торговли и ТЦ может оказаться в зоне убыточного риска.

С учетом быстро формирующихся привычек, россияне могут перейти на форму онлайн торговли. Из общих тенденций, социологи отметили, что около 24% вдвое сократили прежние расходы, около 8% стали делать сбережения на «черный день», 67% более взвешенно подходят к приобретению товаров, отказываясь от тех покупок, без которых можно обойтись.

Некоторым пришлось расстаться с мечтой о приобретении новых гаджетов и бытовой техники (64%), снизить суммы на приобретение одежды и обуви. При выборе продуктов около 56% респондентов ищут требуемое по более низким ценам, нежели ранее.