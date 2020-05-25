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Влияние СМИ и социальных сетей на подростков


 Pavel Markovich0
Подросток
Фото: https://espanarusa.com/files/autoupload/79/85/77/frdci2fv339512.jpg

На сегодняшний день средства массовой информации являются важной составляющей жизни каждого человека и оказывают немалое влияние, как на взрослых, так и на подростков. Стало модно обвинять СМИ во всех проблемах современного общества. Но если углубиться в вопрос влияния этих источников на подростков, то можно понять, что существует «две стороны медали».

Позитивное влияние СМИ на подростков

  1. Содействие процессу социализации. Многие дети чувствуют себя неловко, находясь в обществе, из-за чего часто страдают от одиночества. Социальные сети помогают заводить новые знакомства и развивать навыки общения.
  2. Помощь в познании мира. Политическое и культурное сознание также важно для воспитания подрастающего поколения. Благодаря различным новостным и научным каналам можно быть в курсе того, что происходит в мире. Исторические фильмы показывают, каким этот мир был раньше.
  3. Источник вдохновения. Подростки часто создают себе кумиров. Актеры, музыканты, инженеры и известные представители других профессий часто становятся примером для впечатлительных детей. Глядя на этих людей, появляется желание сделать что-то свое, чтобы добиться успеха.
  4. Всестороннее развитие. Существует множество YouTube-каналов, обучающих различным навыкам. С помощью фильмов можно выучить иностранные языки. Также существует множество познавательных блогов и онлайн-библиотек, где можно добывать новые знания.
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Негативное влияние СМИ на подростков

  1. Ложное представление об идеале. Социальные сети – мир, где люди делятся лучшими кадрами своей жизни. Часто в таком возрасте личность человека только формируется, и у него нет своего собственного понятия о том, что есть «хорошо и красиво», поэтому дети перенимают то, чем делятся другие.
  2. Внушение, что насилие – это норма. В прокате ужасающее количество видеоигр с применением насилия. Дети, которые проводят много времени, наблюдая за такими событиями, нередко становятся жестокими и в реальной жизни.
  3. Ожирение. Для многих подростков виртуальная жизнь интереснее реальной, поэтому времяпровождение за компьютером превышает время, отведенное на встречи с друзьями или прогулки на свежем воздухе. К тому же все это сопровождается вредным питанием.

Не стоит относиться к средствам массовой информации, как к бомбе замедленного действия. Просто помогите вашему ребенку обозначить границы в пользовании интернетом, и тогда у вас не будет повода для беспокойства.

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