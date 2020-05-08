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Во что обойдутся москвичам обязательные средства защиты


 Pavel Markovich0

перчатки и маски

Портал «Рамблер», ссылаясь на медиахолдинг «РБК», информирует своих пользователей о возможном размере ежемесячной потери каждым москвичом денег, необходимых для приобретения медицинских масок и перчаток, указывая при этом сумму порядка 2 000 рублей.

Названные расходы связаны с тем, что в столице и Московской области режим самоизоляции не только продлен до конца мая текущего года, но и ужесточен. Так, начиная с 12 мая пользоваться общественным транспортом, посещать торговые учреждения и продолжать работать люди смогут только с надетой медицинской маской и закрытыми перчатками руками.

Считается, что экипированные подобным образом граждане не будут входить в число разносчиков нового коронавируса в случае наличия у них заболевания, о чем они даже могут не знать при бессимптомном протекании болезни. А таковыми могут быть 50 и более процентов от общего количества зараженных.

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Сумма определена с учетом требований Роспотребнадзора, предусматривающих правила использования перечисленных выше средств защиты. А в них говорится, что одноразовые маски, например, нельзя носить более двух часов, после чего они подлежат утилизации. Многоразовые можно использовать повторно после стирки с использованием моющих средств, сушки и проглаживания горячим утюгом.

Нарушителей вводимых ограничений ждет штраф, размер которого составляет 4-5 тысяч рублей. При этом как часто жители меняют или обрабатывают маски, проверить невозможно. Поэтому в этом вопросе власти надеются на сознательность граждан и призывают их строго придерживаться установленных правил.

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