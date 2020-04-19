Во всех регионах России продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции продлен еще на неделю в тех регионах России, где он заканчивался 19 апреля. По сообщению ТАСС, эти меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, действуют до конца апреля или до особого распоряжения.

Все дни до 30 апреля являются нерабочими. Зарплата сохраняется. Продолжают работу только те предприятия, сфера деятельности которых направлена на жизнеобеспечение граждан.

В разных субъектах РФ приняты различные ограничительные меры в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Больные, зараженные новым коронавирусом, появились во всех регионах.

Из последних данных известно, что у 36 793 человек 2019-nCoV подтвержден. 313 больных умерло от инфекции, 3 057 пациентов смогли излечиться.

Среди предпринятых мер очень действенным оказался пропускной режим в Москве, который снизил пассажирский поток в общественном транспорте на 500 000 человек. После того, как появились спецпропуска, количество людей уменьшилось уже на второй день. Проверяющие сотрудники работают теперь по усовершенствованным правилам.