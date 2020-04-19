Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Во всех регионах России продлили режим самоизоляции


 Pavel Markovich0

Режим самоизоляции продлен еще на неделю в тех регионах России, где он заканчивался 19 апреля. По сообщению ТАСС, эти меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, действуют до конца апреля или до особого распоряжения.

Самоизоляция
ФОТО: coronavirus-monitor.ru

Все дни до 30 апреля являются нерабочими. Зарплата сохраняется. Продолжают работу только те предприятия, сфера деятельности которых направлена на жизнеобеспечение граждан.

В разных субъектах РФ приняты различные ограничительные меры в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Больные, зараженные новым коронавирусом, появились во всех регионах.

Из последних данных известно, что у 36 793 человек 2019-nCoV подтвержден. 313 больных умерло от инфекции, 3 057 пациентов смогли излечиться.

Среди предпринятых мер очень действенным оказался пропускной режим в Москве, который снизил пассажирский поток в общественном транспорте на 500 000 человек. После того, как появились спецпропуска, количество людей уменьшилось уже на второй день. Проверяющие сотрудники работают теперь по усовершенствованным правилам.

Связи поста: > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Спасает ли медицинская маска от вирусов?
  2. ЦБ РФ информирует граждан о новых видах мошенничества — будьте осторожны
  3. Как защитить своё здоровье в общественном транспорте и помогает ли медицинская маска?
  4. Заболевших ОРВИ москвичей снабдят бесплатными лекарствами
  5. Врачи рассказали какие именно привычки являются причиной плохого сна
  6. Вирусолог рассказал как сделать маску в домашних условиях
  7. Руководители почти 30% компаний признались, что распустили сотрудников в отпуск без содержания
  8. В Москве заговорили о продлении ограничительных мер до конца мая
  9. Власти называют заявления о возможном повторении 90-х истерикой
  10. В регионах России жители массово начали восстанавливать общие антенны.
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о