ВОЗ: всплеск заболеваемости после снятия карантинных ограничений

Многие страны после снятия ограничительных мер столкнулись с тем, что наметился рост заболеваемости. Если при соблюдении строгих мер рост заболеваемости замедлился, то после ослабления ограничений заболевших стало больше. Заявление по ситуации сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Известия» сообщают, что Гебрейесус отметил следующее. Открытие экономик и возвращение к нормальной социальной жизни приводит в некоторых странах к тому, что многие люди остаются уязвимыми для COVID-19 и вирусу есть, где развернуться.

Глава ВОЗ сказал, что общая ситуация по коронавирусу в мире еще очень далека от заключительного этапа. Также Гебрейесус оповестил мировое сообщество о том, что по делу о причинах эпидемии в Китае будет вестись расследование и уже на следующей неделе для этого в Китай отправится группа экспертов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ранее ВОЗ напоминала, что 30 июня будет полгода, как стало известно об очаге заражения в Китае. К этому дню в мире обнаружено 10 млн. зараженных, скончались более 500 тыс. больных. Наибольшее число умерших в США — 125 747, и в Бразилии — 57 070 человек.