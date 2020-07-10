Врач-дерматолог рассказала, какие могут быть последствия от комариных укусов

В некоторых случаях самый обычный укус комара может привести к помутнению сознания и вызвать симптомы серьёзного шока. О малознакомых последствиях укусов насекомых рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева. По её словам, индивидуальная реакция организма на комариный укус может быть очень опасна и требует незамедлительного обращения к специалисту.

Если область укуса начнёт сильно опухать и покроется волдырями, то необходимо сразу же принять антигистаминный препарат, предотвращающий и устраняющий симптомы аллергических реакций, и вызвать «Скорую помощь».

В противном случае может даже развиться анафилактический шок. В частности, шоковая реакция организма может проявиться при укусе насекомого в глаз или веко. К её признакам можно отнести затруднение дыхания, отёчность, помутнение сознания и слабость.

Тем не менее, как отметила Лариса Алексеева, укусы комаров в большинстве своём не несут никакой опасности для здоровья человека и требуют элементарной обработки (при лёгком покраснении и зуде достаточно просто наложить холодный компресс).