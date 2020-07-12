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Врач-терапевт: безопасно ли пить кофе в жаркую погоду?

Кофе
Фото: runaruna.ru

Утренняя чашечка кофе — это распространённая привычка многих людей, спешащих на работу. Неизменным остаётся этот небольшой ритуал и летом, однако горячий кофе заменяют на холодный, ведь несмотря на температуру, основная составляющая кофе, — то есть кофеин, продолжает действовать на организм и бодрить человека.

Но насколько безопасным является употребление кофе летом? Врач-терапевт, иммунолог и аллерголог Ирина Ярцева ответила на этот вопрос.

Прежде всего, не стоит забывать о том, что основной ингредиент кофе, кофеин, значительно ускоряет процесс выведения жидкости из организма. В летний период это может привести к обезвоживанию, а в последствии к головокружению, слабости, общему ухудшению самочувствия.

Для того, чтобы избежать обезвоживания, Ирина рекомендует выпивать стакан воды до и после выпитого кофе, чтобы таким образом поддерживать баланс жидкости в организме.

Однако, если человек планирует заниматься усиленной физической активностью, либо же имеет проблемы с почками и сопутствующие мочекаменные болезни, рекомендуется воздержаться от принятия кофе вообще. Либо же, сократить количество выпитых чашек кофе до 1 в день.

Людям, у которых не имеется явных противопоказаний, разрешается выпивать до 4 чашек кофе в день, при этом необходимо внимательно следить за своим самочувствием и выпивать в два раза больше воды для предотвращения обезвоживания организма.

Врач-терапевт Ирина Ярцева Кофе Кофеин
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