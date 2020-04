Врач: вирус COVID-19 меньше, чем поры в медицинской маске

Медицинскую маску нужно надевать при контакте с людьми, предположительно инфицированными новым коронавирусом, сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Сергей Яковлев.

По мнению профессора, медицинская маска не дает 100% защиты, так как вирус значительно меньше пор маски. Ношение их на улице вообще не имеет смысла, так как вирусы в воздухе не летают, при этом пыль забивается в поры маски.

Яковлев утверждает, маска эффективна при контактах с потенциальными больными или носителями вируса. При этом эффективность маски как средства индивидуальной защиты составляет не больше 2-3 часов. После этого необходимо ее менять. При этом использованную нужно утилизировать.

В некоторых СМИ появились сообщения, что к концу апреля предполагается завершение испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Следующим этапом по разработке вакцины станет – отработка технологий на получение субстанций вакцин на проведение доклинических и клинических исследований.

По словам Рината Максютова, генерального директора научного центра «Вектор», начало доклинических исследований вакцин от COVID-19 запланирован на 11 мая. Напомним, что научный центр «Вектор» является единственной в России организацией, где проводится эффективное тестирование на выявление РНК COVID-19 методом ПЦР.

