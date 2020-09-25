Врачом названы первые признаки поражения легких

Врач-пульмонолог Сергей Пурясов на радиостанции «Говорит Москва» рассказал о симптомах, которые указывают на поражение легких.

Главное, что должно насторожить, — это появление кашля, мокроты, одышки и повышение температуры. Если у кого-то из-за хронических заболеваний уже есть одышка, то при появлении одышки, связанной с легочными патологиями, эти люди быстро чувствуют ухудшение состояния.

Они прекрасно отличают свою одышку от другой. Например, человек много лет страдает от одышки при физических нагрузках, а тут он стал задыхаться как-то более остро. Такой больной забьет тревогу сразу, ведь появляется дыхательная недостаточность, которая сильно осложняет жизнь. Такие пациенты первыми бегут в больницу.

Пульмонолог предостерег людей от того, чтобы игнорировать симптомы, и избегать посещение поликлиники. Запущенная болезнь трудно лечится.

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