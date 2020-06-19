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Выплата отцовского капитала для укрепления семьи


 Владимир Корниецкий0
Выплата отцовского капитала
Фото: yutazy.ru

Россияне выступают за то, чтобы за рождение третьего ребенка выплачивался отцовский капитал. Также они хотят, чтобы были введены дополнительные отпуска после рождения ребенка.

Всероссийский центр изучения общественного мнения выявил, что 83% респондентов уверены, что выплата отцовского капитала будет укреплять семьи. 42% сказали, что убеждены в значимости выплаты отцовского капитала, 10% сомневаются в его необходимости.

Также россиянам нужно, чтобы после рождения 3 ребенка работодатели давали сотрудникам дополнительный отпуск. 85% респондентов считают, что отпуск для отцов должен длиться 1 месяц, при чем давать его нужно в любое удобное время до того, как ребенку исполниться 3 года. 79% опрошенных сказали, что для сплочения семьи будет достаточно недельного отпуска. По этой теме был проведен телефонный опрос, где участвовали 1600 россиян от 18 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В ноябре 2019 года с инициативой об отцовском капитале выступила Алина Сулейманова, вице-мер Уфы. Предполагается сделать отцовский капитал по аналогии с материнским , то есть 453 тыс. рублей. Выплачивать эти деньги предполагается в том случае, если у родителей зарегистрированный брак и дети рождены и живут в одной семье.

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