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Выплаты молодым семьям при рождении ребенка значительно возрастут

Выплаты
Фото: i.mycdn.me

До 200 тыс. руб. обещает выплачивать государство каждой молодой семье при рождении третьего и последующих детей. Окончательная сумма выплаты будет рассчитываться в соответствии с установленным размером прожиточного минимума в конкретном городе.

В случае если новорожденный является первенцем, величина оказываемой помощи будет равняться пяти прожиточным минимумам. При рождении второго ребенка следует рассчитывать на выплату, эквивалентную семи прожиточным минимумам. При появлении третьего и последующих детей размер пособия составит десять таких минимумов. Сегодня на первого ребенка семьи получают помощь в размере 88 тыс. руб., при рождении второго – чуть более 123 тыс., размер господдержки на третьего и последующих составляет около 176 тыс. руб.

По словам Татьяны Трофименко, ведущего юриста Европейской юридической службы, для таких семейств разработаны специальные жилищные программы. Молодые семьи с детьми на федеральном уровне имеют право оформить ипотеку с льготными обязательствами под 6% годовых. Столичные жители, в свою очередь, могут воспользоваться дополнительными льготами. К примеру, в ситуации, если семья планирует покупку недвижимости из жилищного фонда Москвы, она вправе рассчитывать на уменьшение выкупной стоимости жилья на 30%.

Раньше уже прошла информация о том, что Госдума планирует поработать над поправками о двукратном увеличении помощи по уходу за ребенком. Размер выплаты, которую семья ежемесячно получает на ребенка, возрастет до 6 тыс. 751 руб.

Выплаты Госдума Россия Татьяна Трофименко
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