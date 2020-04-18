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Юрист рассказал, что делать тем, кому нечем платить за ЖКХ


 Pavel Markovich0

Российский юрист Егор Редин, занимающий пост управляющего партнера компании «Позиция Права», поведал агентству «Прайм», что следует делать задолжавшим за квартиру и коммуналку. Оказывается, у накопивших долги есть три варианта решения проблемы в виде государственных льгот, субсидий и рассрочки.

Долг ЖКХ
ФОТО: yandex.ru

Господин Редин советует неплательщикам и тем, кто понимает, что несколько месяцев оплачивать в полной мере коммуналку не сможет, для начала обращаться в ТСЖ либо управляющую компанию. Это необходимо для выяснения размеров задолженности. Хотя сейчас вся необходимая должникам информация доступна онлайн. То есть можно зайти на сайт поставщика услуг и получить ее в личном кабинете.

Если долги по квартплате уже составляют солидную сумму, доступными для их погашения шагами будет:

  1. Оформление субсидии. Государство готово предоставить такую помощь не только собственникам жилой недвижимости, но и квартиросъемщикам. Главным условием остается расходование на содержание квартиры более 22% от общих семейных доходов.
  2. Рассрочка на погашение задолженности. В таком случае долг делится на равные части, чтобы вносить их ежемесячно на протяжении года.
  3. Государственные льготы. Право пользоваться ними имеют несколько категорий российских граждан.

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