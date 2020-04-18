Юрист рассказал, что делать тем, кому нечем платить за ЖКХ

Российский юрист Егор Редин, занимающий пост управляющего партнера компании «Позиция Права», поведал агентству «Прайм», что следует делать задолжавшим за квартиру и коммуналку. Оказывается, у накопивших долги есть три варианта решения проблемы в виде государственных льгот, субсидий и рассрочки.
Господин Редин советует неплательщикам и тем, кто понимает, что несколько месяцев оплачивать в полной мере коммуналку не сможет, для начала обращаться в ТСЖ либо управляющую компанию. Это необходимо для выяснения размеров задолженности. Хотя сейчас вся необходимая должникам информация доступна онлайн. То есть можно зайти на сайт поставщика услуг и получить ее в личном кабинете.
Если долги по квартплате уже составляют солидную сумму, доступными для их погашения шагами будет:
- Оформление субсидии. Государство готово предоставить такую помощь не только собственникам жилой недвижимости, но и квартиросъемщикам. Главным условием остается расходование на содержание квартиры более 22% от общих семейных доходов.
- Рассрочка на погашение задолженности. В таком случае долг делится на равные части, чтобы вносить их ежемесячно на протяжении года.
- Государственные льготы. Право пользоваться ними имеют несколько категорий российских граждан.