Заболевших ОРВИ москвичей снабдят бесплатными лекарствами

Московские власти расширили программу обеспечения граждан бесплатными лекарствами. Теперь право на получение бесплатных медикаментов имеют не только заболевшие коронавирусом, но и те, у кого обнаружены признаки ОРВИ, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Для того чтобы воспользоваться помощью необходимо соответствующее назначение лечащего врача.

Также градоначальник заметил, что, по мнению вирусологов, простое ОРВИ может скрывать за собой COVID-19. Поэтому оперативное начало лечения должно активно воспрепятствовать дальнейшему распространению пандемии.

Помимо мэра столицы, в этом его поддержал и глава московской области Андрей Воробьев. Жители Подмосковья также получают возможность бесплатно лечиться медикаментами при диагнозе ОРВИ.

Еще Сергей Собянин отметил, что принятые ранее меры по подавлению распространения заболеваемости COVID-19 увенчались успехом. Несмотря на это, для дальнейшей борьбы с инфекцией принятие новых усилий является необходимостью.

Ранее сообщалось, что с целью сдержать взрывной рост заражения COVID-19 приняли ряд ограничивающих мер. С недавних пор в столице действует пропускной режим, а также усилен контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

Горожанам ограничено право на передвижение по городу без острой необходимости. Покидать место жительства можно лишь для выгула домашних питомцев, для экстренного обращения в медучреждения, а также с целью похода в ближайший магазин за продуктами или аптеку. При этом, жители обязаны иметь документ, подтверждающий место фактического проживания.

С 15 числа текущего месяца введены цифровые пропуска, без которых передвижение по Москве вне района проживания запрещается и грозит штрафом. Пропуск необходим для поездок как на личном, так и на общественном транспорте. Помимо маршрута на работу или в медучреждение, в заявке можно указать личные цели.

За прошедшие сутки COVID-19 заразились еще 4 785 граждан России. В столице общее число заболевших насчитывает 20 754 человека.