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Заболевших ОРВИ москвичей снабдят бесплатными лекарствами


 Pavel Markovich0

Московские власти расширили программу обеспечения граждан бесплатными лекарствами. Теперь право на получение бесплатных медикаментов имеют не только заболевшие коронавирусом, но и те, у кого обнаружены признаки ОРВИ, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Для того чтобы воспользоваться помощью необходимо соответствующее назначение лечащего врача.

Лекарство
ФОТО: smolnarod.ru

Также градоначальник заметил, что, по мнению вирусологов, простое ОРВИ может скрывать за собой COVID-19. Поэтому оперативное начало лечения должно активно воспрепятствовать дальнейшему распространению пандемии.

Помимо мэра столицы, в этом его поддержал и глава московской области Андрей Воробьев. Жители Подмосковья также получают возможность бесплатно лечиться медикаментами при диагнозе ОРВИ.

Еще Сергей Собянин отметил, что принятые ранее меры по подавлению распространения заболеваемости COVID-19 увенчались успехом. Несмотря на это, для дальнейшей борьбы с инфекцией принятие новых усилий является необходимостью.

Ранее сообщалось, что с целью сдержать взрывной рост заражения COVID-19 приняли ряд ограничивающих мер. С недавних пор в столице действует пропускной режим, а также усилен контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

Горожанам ограничено право на передвижение по городу без острой необходимости. Покидать место жительства можно лишь для выгула домашних питомцев, для экстренного обращения в медучреждения, а также с целью похода в ближайший магазин за продуктами или аптеку. При этом, жители обязаны иметь документ, подтверждающий место фактического проживания.

С 15 числа текущего месяца введены цифровые пропуска, без которых передвижение по Москве вне района проживания запрещается и грозит штрафом. Пропуск необходим для поездок как на личном, так и на общественном транспорте. Помимо маршрута на работу или в медучреждение, в заявке можно указать личные цели.

За прошедшие сутки COVID-19 заразились еще 4 785 граждан России. В столице общее число заболевших насчитывает 20 754 человека.

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