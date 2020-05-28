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Жителей России предупредили о вреде перчаток и масок


 Владимир Корниецкий0
Маска
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Длительное ношение перчаток и масок может быть причиной возникновения бронхиальной астмы или привести к различным грибковым заболеваниям. Заявил об этом «Интерфаксу» вирусолог, заведующий кафедрой микробиологии и иммунологии I МГМУ имени Сеченова и академик РАН Виталий Зверев.

Ранее «СМИ» сообщали, что Сергей Собянин (мэр Москвы) анонсировал смягчения с первого июня ограничительных в столице мероприятий, связанных пандемией коронавируса. Москвичам с начала лета будут разрешены занятия на свежем воздухе спортом и прогулки при условии, если они будут соблюдать масочный режим и одевать перчатки.

Зверев считает, что коронавирус быстро теряет свою жизнеспособность, поэтому ношение перчаток и масок не только не нужным, но в свою очередь может быть вредно для человека. Он предрек значительный рост дерматитов. Вызванные при постоянном использовании антисептиков и ношение в жару перчаток. А относительно масок он высказал мнение, что в местах скопления людей их ношение оправдано, а использование на улице просто бесполезно и наносит вред.

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Объясняет он тем, что уже через два часа превращается в средство скопления и распространения инфекции. Также он добавил: «что у нас кроме коронавируса много всего другого, прежде всего в воздухе есть бактерии и грибы, которые оседают на маске и вследствие этого могут вас заразить».

Ношения масок по мнению специалиста, может привести к различным последствиям, как бронхиальная астма, эмфизема, бактериальные и аллергические заболевания.

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