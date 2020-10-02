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Жители Подмосковья могут получить субсидию на оплату ЖКХ онлайн

ЖКУ
Фото: labinskmedia.ru

Жителям Подмосковья, благодаря проекту «Умная платежка», стала доступна электронная услуга по предоставлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По сообщению подмосковных властей отныне граждане, зарегистрированные по месту жительства в московском регионе, а также имеющие расходную статью на оплату услуг ЖКХ свыше 22% от общего достатка семьи, могут воспользоваться субсидией.

По словам министра социального развития Московской Области Ирины Фаевской, в нынешнем году субсидией на оплату коммунальных услуг уже воспользовались порядка 186 тысяч жителей Подмосковья. Чиновник объяснила, что при расчете размера субсидии учитываются стандарты стоимости ЖКУ, а также показатели нормативной площади жилого помещения в регионе.

Льготу на оплату ЖКУ жители Московской области могут оформить на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Для этого гражданам необходимо в разделе личный кабинет на сайте лкк.мособлеирц.рф или на странице мобильного приложения «МосОблЕИРЦ-Онлайн» подать заявление соответствующего образца.

ЖКУ Подмосковье Россия Субсидия
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