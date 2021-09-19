Пенсионеры нескольких российских регионов получат новые выплаты к 1 октябрю.

В каких регионах будет единовременная выплата?

Разовую выплату в 10 000 рублей получат пенсионеры Ненецкого автономного округа. Но условием является не менее 15 лет трудового стажу в этом регионе.

Жителям Рязанской области старше 90 лет будет к пенсии начислено дополнительно 500 рублей.

Все пенсионеры Челябинской области получат по 700 рублей.

Как получить выплату ко дню пожилого человека?

Дополнительные пенсионные выплаты будут начислены автоматически всем тем, кто подходит по условиям, для их получения не потребуется заполнять какие-либо заявления.